Son dakika haber: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

Kaynak: DHA