Son dakika haber... MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
11.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Mehmetçik'in bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA