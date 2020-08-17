Son dakika haber | MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA