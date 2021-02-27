Son dakika haber: MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
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Son dakika haber: MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

27.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:58
Son dakika haber: MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Son dakika habere göre MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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