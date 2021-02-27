Son dakika haber: MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
27.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:58
Son dakika habere göre MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir