Son dakika haber: MSB: "Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi"
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Son dakika haber: MSB: "Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi"

Son dakika haber: MSB: 'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 keşif uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haber: MSB: 'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'
Son dakika haber: MSB: 'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'
Son dakika haber: MSB: 'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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