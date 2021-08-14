Son dakika haber: MSB: "Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 keşif uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı