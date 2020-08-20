Son dakika haber! MSB: Üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 'maket uçak' düşürüldü Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA