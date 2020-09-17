Son dakika haber... MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"
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Son dakika haber... MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Son dakika haber... MSB:
17.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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