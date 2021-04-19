Son dakika haber... MSB: "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'Güven Artırıcı' önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda...
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Son dakika haber... MSB: "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'Güven Artırıcı' önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda...

Son dakika haber... MSB: 'Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'Güven Artırıcı' önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MSB: "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'Güven Artırıcı' önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır.

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'Güven Artırıcı' önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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