Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
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Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)MSB ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)

MSB ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde uçaktan inen askerlerin çiçekle karşılandığı görüldü. Görüntü ile birlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'da (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi
Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi
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