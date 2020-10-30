Son dakika haber... MSB: TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti
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Son dakika haber... MSB: TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti

30.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:00
Son dakika haber... MSB: TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti

Son dakika habere göre MSB: TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti.

MSB: TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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