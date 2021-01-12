Son dakika haber! MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
12.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:04
Son dakika gündem haberine göre MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici