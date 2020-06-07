Son dakika haber! MSB: "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li...
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Son dakika haber! MSB: "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li...

Son dakika güncel haberine göre MSB: "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı.

Son dakika haber! MSB:
07.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:56

MSB: "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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