Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa