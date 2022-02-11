Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz... - Haberler
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Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: MSB:

Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kızıltepe, Mardin, Suriye, Taciz, 3. Sayfa, Haberler

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