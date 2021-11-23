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Son dakika haberi: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -


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