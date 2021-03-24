Son dakika haber! MSB: "Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haber! MSB: "Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

24.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:07
Son dakika haber! MSB: 'Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika habere göre MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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