Son dakika haber! MSB: Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplam sayı 116 oldu.
Son dakika gündem haberi: MSB: Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplam sayı 116 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ