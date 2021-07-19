Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...

Bir son dakika haberine göre MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.