Son dakika haber | MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberi: 4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı