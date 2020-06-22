Son dakika haber! MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi devam ediyor Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA