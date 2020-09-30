Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha

30.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:46
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ve ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ve ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini, Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini açıkladı. Mehmetçikler tarafından bulunan sığınak ve mağaraların içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi. Söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda 3 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet lançer, 1 adet el bombası, 1 adet mayın, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 11 adet havan mühimmatı, 144 adet Doçka mühimmatı, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet Biksi namlusu, 192 adet Biksi mühimmatı, 256 Adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 7 adet havan tapası, 60 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

(İHA)

Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Charles Michel
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Hazal Kaya Türkan Şoray
Spor Babel Falcao Ryan Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 16:46:26. #1.14#
title