Son dakika haber | MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa