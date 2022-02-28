Son dakika haber | MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve...

MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa