Son dakika haber: MSB: "Pençe Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu"
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Son dakika haber: MSB: "Pençe Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu"

Son dakika haber: MSB: 'Pençe Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş olmuştur" denildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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