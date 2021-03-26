Son dakika haber: MSB Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadele harekatlarının artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "1 Mart tarihinden itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ...