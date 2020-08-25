Son dakika haber... MSB: "Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu"
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Son dakika haber... MSB: "Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu"

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika haber... MSB:
25.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:27

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya'da görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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