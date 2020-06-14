Son dakika haber! MSB: Karlıova'daki depremde şehit düşen korucuya Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar... Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremde şehit düşen korucuya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremde şehit düşen korucuya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde şehit düşen korucu kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm Bingöllü hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA