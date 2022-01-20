Son dakika haber... MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı - Haberler
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Son dakika haber... MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Son dakika haber... MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. İyi günde de kötü günde de 'Tek Millet, İki Devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Şehit, Ocak, Güncel, Haber

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