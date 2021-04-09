Son dakika haber: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı
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Son dakika haber: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.

Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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