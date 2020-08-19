Son dakika haber: MSB Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA