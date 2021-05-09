Son dakika haber | MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haber | MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDUBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDU

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mağarada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Demet Akalın Burcu Biricik Chloe Loughnan
Spor Diego Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:59:05. #1.15#

title