Son dakika haber | MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

Gelen son dakika haberine göre ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDUBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.