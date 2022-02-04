Son dakika haber: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: MSB:

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pençe Operasyonları, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title