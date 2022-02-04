Son dakika haber: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa