Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale...
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Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale...

Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale...
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
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Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale... - Haberler
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