Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
30.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:48
Son dakika gündem haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz