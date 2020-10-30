Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

30.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:48
Son dakika haber | MSB:

Son dakika gündem haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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