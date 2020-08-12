Son dakika haber... MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika habere göre Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:27
Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." denildi.Görütü dökümü:
MSB tarafından paylaşılan görüntü
Haber: ANKARA, -
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Kaynak: DHA