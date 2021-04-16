Son dakika haber: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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