Son dakika haber: MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"
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Son dakika haber: MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"

Son dakika haber: MSB: 'İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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