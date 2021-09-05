Son dakika haber: MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.