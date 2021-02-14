Son dakika haber | MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
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Son dakika haber | MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

14.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:58
Son dakika haber | MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son dakika haberler: MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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