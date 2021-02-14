Son dakika haber | MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
14.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:58
Son dakika haberler: MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe