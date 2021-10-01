Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

 Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKKYPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Donald Trump Sezai Temelli
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Caner Cindoruk
Spor Balotelli Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hakan Binbaşgil Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:08:47. #1.12#