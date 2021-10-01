Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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