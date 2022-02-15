Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberine göre MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

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