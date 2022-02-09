Son dakika haber! MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa