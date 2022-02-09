Son dakika haber! MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa