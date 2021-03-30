Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...
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Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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