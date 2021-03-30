Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı