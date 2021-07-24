Son dakika haber | MSB : Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz yaralı

Son dakika haberleri: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır.