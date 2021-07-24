Son dakika haber | MSB : Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz yaralı
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Son dakika haber | MSB : Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz yaralı

Son dakika haber | MSB : Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır.

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Türk birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı
Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Türk birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı
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