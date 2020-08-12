Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:41
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA