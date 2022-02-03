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Son dakika haberleri! MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! MSB:

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap sorulduğu, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/ Ypg'den misliyle hesap sorulduğu, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada, "El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Terör, Taciz, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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