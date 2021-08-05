MSB: "PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı"
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MSB: "PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı" -"PKK/YPG tanksavar füzesiyle sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldı.

MSB: "PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı"

-"PKK/YPG tanksavar füzesiyle sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldı. Saldıranda 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı.

Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" denildi.

MSB: 'PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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