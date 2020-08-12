Son dakika haber! MSB'den, şehit güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi: Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.
12.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:25
Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 5 Ağustos Çarşamba günü çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak bugün şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Ali Taş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve kederli yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
Haber: ANKARA,
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Kaynak: DHA