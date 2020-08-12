Son dakika haber! MSB'den, şehit güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı Son dakika haberi: Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş için başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 5 Ağustos Çarşamba günü çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak bugün şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Ali Taş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve kederli yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA