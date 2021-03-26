Son dakika haber: MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı: (1)

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda 231 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda 231 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından Bakanlık'ta Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kara, terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "1 Mart tarihinden itibaren yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonlar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kara, hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla mart ayında hudutlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 867 kişinin yakalandığını, 19 bin 722 kişinin sınırı geçemeden engellendiğini, bu kişilerden 5'i FETÖ üyesi olmak üzere 15 terör örgütü mensubunun yakalandığını söyledi.

Operasyonlarda 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu ve 350 muhtelif silahın ele geçirildiği bilgisini veren Kara, kara hudutlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması için sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edildiğini, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kara, Suriye'deki harekat alanlarında terörden temizlenen bölgelerdeki mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğiyle hayatın normalleşmesi amacıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde sürdüğünü bildirdi.

Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin birliklerce engellendiğini belirten Kara, "Bu kapsamda Suriye harekat alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere mart ayı içinde 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

"Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta"

Kara, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Suriye'de son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından huzur ve güvenlik ortamı sağlanan bölgelerde saldırılar gerçekleşmiştir. 5 ve 14 Mart'ta rejim ve destekçileri tarafından ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Saldırılarda bir sivil ölmüş, 41 sivil yaralanmıştır. Yine 18 Mart'ta rejim kontrolündeki Tel Rıfat/Maranaz bölgesinden Kilis'e roket saldırısı düzenlenmiştir. Rejim tarafından 21 Mart'ta Birleşmiş Milletler tarafından koordinatları belirlenen ve vurulmaması gereken İdlib Atarib'deki hastaneye top atışları yapılmış, saldırı neticesinde biri çocuk olmak üzere 5 masum sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil ise yaralanmıştır. Hastaneyi vuran rejim ve destekçileri, Bab El Hava meskun mahalli bölgesinde bulunan petrol tesislerine, yerel kolluk kuvvetlerinin cezaevi ve emniyet müdürlüğü binasına hava taarruzu yapmış, saldırıda bir sivil hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmış, ayrıca 20 tır yanmış ve bazı binalarda hasar oluşmuştur.

Söz konusu saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır."

Masum sivillere yönelik insanlık dışı ve canice saldırıları gerçekleştirenleri şiddetle ve esefle kınadıklarını belirten Kara, dünyanın, bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini, bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kara, "Milli Savunma Bakanımız ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı arasında 25 Mart'ta yapılan telefon görüşmesinde Suriye'deki ihlaller ele alınmış ve bazı önlemler alınması konusunda mutabık kalınmıştır." dedi.

Azerbaycan ve Libya

Azerbaycan'daki gelişmelere değinen Kara, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar bölgede 217 bin 865 metrekarelik alanın mayınlardan temizlendiğini, bu konuda timler tarafından eğitimler verilmeye devam edildiğini söyledi.

Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla Libya'da 5 eğitim merkezindeki eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Kara, Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla şu ana kadar 4 bin 407 mayın/EYP ve patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

TSK'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini vurgulayan Kara, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi yapılmış, NATO karargahında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. Türkiye, sorunların çözümünde ve tüm ilişkilerinde barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve ittifak ruhunu gözeten yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

Harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri

TSK'nın harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin salgından etkilenmeden kesintisiz devam ettiğini belirten Kara, tatbikatlarla aynı anda diğer milli, uluslararası ve NATO görevlerinin de kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Müttefiklerle ortak çalışabilirlik kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Kara, TCG Gemlik fırkateyni tarafından 15-19 Mart'ta Doğu Akdeniz'de ABD uçak gemisi Eisenhower görev grubuna destek sağlandığını, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 19 Mart'ta yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildiğini söyledi.

Kara, Türkiye-Katar Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın (Al Hares Al Mane) Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yer alan unsurlarla Deniz Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler personelinin katılımıyla, "Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı 2021"in de (Al Adeid 2021 Tatbikatı) Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının iştirakiyle Katar'ın ev sahipliğinde icra edildiğini bildirdi.

NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerinden "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na NATO'nun kriz durumunda görevlendireceği hazır kuvvetin komutanlığı olarak iştirak edildiğini belirten Kara, halihazırda 19 Mart'ta başlayan tatbikatın hazırlık safhasının devam ettiğini, birlik intikalleri dahil hazırlık ve yığınaklanma faaliyetlerinin 1 Haziran'a kadar süreceğini söyledi.

Kara, tatbikat esnasında NATO üst komutanlığından zamanı belli olmayan bir günde verilecek hazırlık ikazıyla 3'üncü Kolordu Komutanlığı unsurlarının İstanbul'da, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarının Çorlu'da tatbikat kapsamında kara, deniz ve hava yoluyla intikal edebilirliğini göstermek amacıyla deniz ve hava limanlarına kara yoluyla intikal edeceğini bildirdi.

Bu kapsamda faaliyetin 3'üncü Kolordu Komutanlığı (HRF) tarafından Hasdal Kışlası'ndan Atatürk Havalimanı'na ve Haydarpaşa Limanı'na, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Çorlu Havalimanı'na ve Tekirdağ Limanı'na intikallerle tatbik edileceğini belirten Kara, söz konusu tatbikatın son safhasının ise 19 Mayıs-1 Haziran'da Romanya'da icra edileceğini söyledi.

Kara, Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın iki ülke arasında dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Özbekistan'da icra edildiğini bildirdi.

"Sea Shield 2021 Tatbikatı"nın Türkiye, ABD, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Polonya ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin katılımıyla Batı Karadeniz/Romanya'da icra edildiği bilgisini veren Kara, tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SNMG-2'de görevli TCG KEMALREİS ve bir deniz karakol uçağının katılım sağladığını dile getirdi.

Kara, tatbikatlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki dönemde Ariadne-2021 Mayın Harbi Davet Tatbikatı, Yunanistan'ın ev sahipliğinde, Türkiye tarafından komuta edilen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görev yapan Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya ve Türkiye ile milli kontrolde Yunanistan ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 27 Mart-4 Nisan tarihlerinde icra edilecektir. NATO ülkeleri arasında mayın harbi konusunda birlikte çalışabilirliği ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilecek tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 sancak gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa ve grupta görev yapan mayın avlama gemimiz TCG Ayvalık ile iştirak edilecektir.

Gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir."

"15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edildi"

FETÖ ile mücadeleye değinen Kara, "Bakanlığımız tüm birimleri ile aynı hassasiyet ve kriterlerle yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edilmiş, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-25 Mart 2021 tarihlerinde 712 personel kamu görevinden çıkarılmış, 101 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 44 personel göreve iade edilmiştir. 3 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 113 bin 430 personel temin edilmiştir." diye konuştu.

Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bakanlığa bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı şekilde uygulandığını söyledi.

Ülkede artan vaka sayılarının göz önünde bulundurularak tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini ve dün güncellenen tedbirlerin tüm birlik, karargah ve kurumlara yayımlandığını belirten Kara, Kovid-19 tedbirleri kapsamında personelin aşılanması faaliyetinin de planlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kara, birden fazla harekat alanında mücadele eden, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan MSB'nin tüm birlik ve kurumlarının, ülkenin savunma ve güvenliği için tüm ciddiyeti ve samimiyetiyle diyalog ve koordinasyon içinde üstün bir gayretle, kendisine tevdi edilen her türlü görevi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığında olduğunu vurguladı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici