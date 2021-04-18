Son dakika... MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika... MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika... MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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