Son dakika haber! MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de...
04.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:39
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır"
MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş