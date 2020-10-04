Son dakika haber! MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de...
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Son dakika haber! MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de...

04.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:39
Son dakika haber! MSB:

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır"

MSB: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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