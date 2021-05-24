Son dakika haber... MSB: " Bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında şehit olmuştur"
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Son dakika haber... MSB: " Bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında şehit olmuştur"

Son dakika haber... MSB: ' Bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında şehit olmuştur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB: "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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