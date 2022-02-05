Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı... - Haberler
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Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! MSB:

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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